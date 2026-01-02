Mobilidade: Nova Direita acusa governantes e deputados do PSD de prejudicarem os madeirenses

O partido Nova Direita, perante a suspensão do subsídio social de mobilidade, acusa o governo regional de deixar o governo central prejudicar a vida dos madeirenses.

As críticas do coordenador regional vão também para os deputados do PSD eleitos pelos madeirenses à Assembleia da República da bancada do PSD.

“Continuam a permitir que o governo central brinque com os madeirenses, estes deputados não têm voz ativa e nem coragem de parar com este massacre e atentado a mobilidade dos madeirenses”, declara Paulo Azevedo citado em comunicado.

O coordenador regional do Nova diz que os madeirenses têm o direito de conhecer o parecer dado pelo Governo Regional sobre a nova lei do Subsídio Social de Mobilidade.

“O Estado tem que ajudar os portugueses em geral a resolver os seus problemas das dívidas, bem como facilitar os contribuintes a fazer planos de pagamento mais acessíveis e mais rápidos”, defende relativamente à possibilidade dos contribuintes devedores não terem direito ao subsídio.

Paulo Azevedo entende que “com o modelo atual de cobrança das dívidas ao estado o governo só ajuda as grandes empresas e a quem dá mais jeito”.

Defende que o valor das passagens tem que ser um valor fixo e que é preciso “acabar com estes reembolsos vergonhosos que não passa de uma humilhação”.