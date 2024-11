Bom dia!

Há uma nova controvérsia com o subsídio de mobilidade aérea. Agora, apenas os cidadãos residentes na Madeira com origem na União Europeia, espaço Schengen e Brasil, estão habilitados a solicitar o reembolso. Desiderato que já causou transtornos diversos, incluindo clubes desportivos, mas também estudantes ou filhos de emigrantes com residência na Região, entre outros. Os CTT já têm ordem para não pagar.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um Antes e Depois. ‘Murinhos’ da escola conservam história. No Jardim da Serra, a antiga escola dos ‘Murinhos’ perdeu a dinâmica do ensino. Hoje, o edifício preserva a história da freguesia, com a instalação da Biblioteca e Centro Documental Padre Mário Tavares Figueira, e fomenta a agricultura biológica.

Saiba ainda que Santa Cruz e Santana atacam opções da ARM. Filipe Sousa critica contratação de Bruno Freitas, arguido no processo ‘Ab Initio’. Dinarte Fernandes pede auditoria às contas da empresa.

Chega força censura com providência cautelar é outro assunto de relevo numa edição que destaca ainda as transferências do Poder Central. Açores vão receber o dobro da Madeira. O anunciado reforço do Orçamento de Estado para as ilhas ficou aquém do esperado pelo Governo Regional. Os Açores terão direito a 75 milhões, “uma vitória”, segundo o líder José Manuel Bolieiro. Para a Região estão reservados 35 milhões.

Saiba também que demora nos pagamentos de cirurgias gera queixas de utentes.

Tudo isto e muito mais no seu JM deste sábado!

Bom dia e bom fim de semana!