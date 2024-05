No Dia da Universidade da Madeira (UMa), que hoje se assinala, o ministro de Educação, Ciência e Inovação lembrou o contrato programa já estabelecido com a instituição madeirense ao nível do financiamento.

Confrontado com declarações prestadas anteriormente aos jornalistas pelo reitor, considerando que é necessário caminhar para uma majoração na ordem dos 30% do financiamento do Estado, Fernando Alexandre respondeu que o governo está sensível a essa ambição. Isso atendendo ao número de alunos, cursos, projetos científicos, cursos de Medicina e de Enfermagem, numa altura em que está em construção o Hospital Central e Universitário da Madeira.

Contudo, o novo ministro deixou nota de que a Universidade, tal como outras, “tem de diversificar as suas formas de financiamento”, através de acordos com novos parceiros.

O ministro falava aos jornalistas antes da cerimónia que assinala os 35 anos da academia madeirense.