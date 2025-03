Ministro da Coesão Territorial cancela visita à Madeira

Fruto do momento político ao nível nacional, o ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, não estará na Madeira esta quinta-feira, 6 de março, para a sessão de encerramento do Programa Regional Madeira 14-20, na Casa da Luz, Funchal.

No entanto, o Governo da República estará representado no momento através de Hélder Reis, secretário de Estado do Planeamento.

Recorde-se que na Assembleia da República acontece o debate de moção de censura ao Executivo.