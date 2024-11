Bom dia!

Faz hoje 29 dias que o Parlamento recebeu o pedido de audição a três governantes e ao vice-presidente da Assembleia. Pedro Fino, Rogério Gouveia e José Prada já responderam à Comissão. A posição de Pedro Ramos foi enviada pelos Correios e ainda não chegou. Eduardo Jesus também foi constituído arguido noutro processo.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a época que se avizinha. Festa já escalda. Os turistas que procuram alojamento para a passar os dias de Natal e Fim de Ano na Madeira encontram uma oferta bastante diversificada. De acordo com uma pesquisa feita pelo JM, o valor mais barato fica por menos de 300 euros, no Porto Santo. O mais caro chega aos 25 mil euros, no Funchal. Tarifa aérea desde Lisboa e Porto já supera os 650 euros.

Saiba ainda que no PS mulher de Cafôfo trabalha para Sérgio Gonçalves. Eurodeputado socialista escolheu Marlene de Andrade para o seu gabinete na Madeira. Está aberta a polémica.

Destaque também nesta edição para o orçamento. PSD sonha com baixa de IVA no valor de 200 milhões; PS não se compromete com intenção de voto; CDS pede mais 40 euros para idosos.

MUDAS recebe dança e música é outro assunto de relevo nesta edição que destaca duas Ocorrências: Homem agredido com barra de ferro; Polícia deteve suspeito de assédio.

A não perder as eleições do momento. Estados Unidos fazem história.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!