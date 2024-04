No dia 25 de Abril, a propósito das ‘bodas de ouro’ da Revolução dos Cravos, o Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que serviram no Ultramar farão uma retrospetiva do que era o quartel do B19 (Batalhão de Infantaria nº 19) de há cinco décadas.

Conheça abaixo o programa desta celebração.

10H00 – Missa na Igreja do Colégio. Nesta Missa estarão 8 imagens de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Monte e de S. Francisco Xavier. Estas imagens representam as oito províncias Ultramarinas de Portugal que após o 25 de Abril de 1974 passaram a ser independentes de Portugal, embora o processo só se concretizasse em 1975.

10H45 – Formatura geral dos antigos militares e seus familiares, formado na antiga parada (hoje ocupada pela Universidade da Madeira).

11H00 – Inicio da Marcha dos antigos militares, familiares e civis. Na marcha todos cantava mo Hino do BI 19 e todos levam uma flor. Na marcha irão à frente dois guiões, 3 bombos dos Bombeiros Municipais do Funchal, seguidos pelos antigos militares com boinas, antigos militares sem boinas, com a participação dos familiares e civis. Partirão do largo do Castanheiro até ao fontenário que está em frente do Município.

11H10 – Sairá da Câmara Municipal um grupo de pessoas lideradas pelo Coronel Piloto Aviador Francisco Paulino e juntar-se-ão junto do Fontenário em frente da Câmara Municipal do Funchal com a banda musical “os Guerrilhas”.

11H15- A Banda de Música tocará o Hino Nacional e o Hino da Região da Madeira.

IIH30 – Os antigos militares e familiares, ao ritmo dos tambores dos Bombeiros, seguirão a marcha, em direção à Avenida Zarco, passarão em frente do Comando da Zona Militar da Madeira, seguindo em frente, até o fim do cais da cidade de Funchal. Ai cantar-se-á o Hino Nacional e será atirada ao mar, uma coroa de flores, simbolizando as viagens marítimas dos ex-militares madeirenses para o Ultramar.

11H45 – Regresso pelo mesmo itinerário para a para do BI 19.

12H15 – Fim da marcha. Nesse momento, estará instalada uma barraquinha com algumas bebidas e comidas para que cada um celebre o acontecimento 25 de Abril de 1974.

As cerimónias acabam pelas 13H30.