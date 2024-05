Medeiros Gaspar já não é chefe de Gabinete do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, conforme referiu o DN.

As razões de ter apresentado o pedido de demissão não são ainda conhecidas, mas o presidente do Governo Regional já confirmou que recebeu essa solicitação de escusa e que a aceitou.

Medeiros Gaspar estava com Miguel Albuquerque desde a primeira hora em que tomou posse na Quinta Vigia, numa primeira fase como adjunto de gabinete, a partir de abril de 2015, tendo depois, após a saída de Rui Abreu, sido nomeado para chefe de gabinete, com sucessivas reconduções em 2019 e também depois do ato eleitoral de 24 de setembro de 2023.

Deixa agora de exercer essas funções, sabendo-se, tão somente que essa saída surpreendeu todos os elementos do Gabinete da Presidência do Governo Regional e da própria estrutura do PSD Madeira.