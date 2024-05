As festas Tropical Beats regressam ao Calhau Beach Club, no Saccharum, com um alinhamento que garante os melhores sunsets e DJ sessions deste verão.

Nuno Di Rosso é o primeiro grande convidado nacional e promete um live act excecional, já no próximo dia 18 de maio, a partir das 18h00, para acompanhar o sunset idílico daquele clube de praia.

Com 30 anos de carreira, Nuno Di Rosso é um carismático DJ, promotor artístico e editor de rádio, reconhecido de norte a sul do país. Baseado no Porto, o artista passou por vários clubes de renome, como os míticos Indústria, Lux Frágil ou Garage, em Lisboa, mas também o Vaticano em Barcelos, ou o Propaganda em Moscovo, entre muitos outros.

Conhecido pelos live acts enérgicos que misturam electro, com acid house, techno e breakbeat, os sets de Nuno Di Rosso apresentam uma miríade desconcertante de elementos a acompanhar qualquer batida e linhas de baixo originais. O DJ é também a voz por trás do Pérola Negra, que passa na Rádio Oxigénio em Lisboa e na Rádio Universitária do Minho (RUM).

O arranque oficial das Tropical Beats acontece a 3 de maio com uma seleção musical de Peete Moss numa tarde repleta de ritmos. No sábado, 4 de maio, é a vez de Vítor Freitas animar com todo o seu talento, a quem se segue Nuno Marcial que promete contagiar com a sua energia vibrante, no domingo, 5 de maio.

As Tropical Beats by Calhau Beach Club acontecem todos os fins de semana até 29 de setembro, entre as 16h00 e as 20h00. A agenda contempla diferentes ritmos musicais: as sextas-feiras serão para o Chill-house, os sábados dedicados ao Nu Disco e os domingos às batidas do Reggae.

Além disso, os pores do sol ganham ainda mais encanto com a realização de um evento especial a cada mês que contará com a presença de artistas que são uma referência no panorama musical. O próximo será já no dia 18 de maio com Nuno Di Rosso aos comandos da mesa de som. Nos eventos especiais, a animação prolonga-se até às 22h00.

O Calhau Beach Club é um espaço descontraído, com decoração de inspiração tropical, onde os materiais naturais utilizados, como madeiras e bambu, são um convite ao bem-estar e reiteram o posicionamento do Saccharum como hotel de referência em matéria de sustentabilidade. Uma esplanada com guarda-sóis e toldos de palha, dividida entre zona de bar com mesas e sofás confortáveis, e uma zona lounge com camas balinesas, mesmo em frente à praia, tornam este o cenário perfeito para o arranque da nova temporada das Tropical Beats.

Aberto todos os dias das 10h30 às 21h30, o Calhau Beach Club oferece uma seleção gastronómica variada, saudável e sustentável, com influências oriundas da América Latina, do Sudoeste Asiático e da África Austral.