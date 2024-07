Afinal, Pedro Calado não vai participar na edição deste ano do Rali Vinho Madeira. De acordo com a RTP-Madeira, o navegador, que venceu a prova rainha do automobilismo madeirense por seis vezes com Alexandre Camacho, não poderá estar presente por motivos pessoais.

Citado pela televisão pública, Pedro Calado agradece o convite que lhe foi endereçado pela Play Racing e pela Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, e também a todas as pessoas que transmitiram palavras de incentivo. O navegador realça o orgulho por ter representado a Madeira no mundo do desporto automóvel e termina desejando uma boa participação a todos os concorrentes.

Pedro Calado, recorde-se, retirou-se das competições oficiais de automobilismo após o final da última temporada do Campeonato de Ralis da Madeira. Todavia, o copiloto tinha sido convidado a retomar a dupla com Alexandre Camacho para a edição deste ano do Rali Vinho Madeira, de modo a estrear o novo Toyota GR Yaris Rally2 em provas de asfalto em Portugal.