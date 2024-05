O auditório da Casa do Povo da Camacha encheu, ao fim da tarde de ontem para a tomada de posse dos Órgãos Sociais desta instituição, fundada em 1937.

Ricardo Vasconcelos, presidente da Casa do Povo da Camacha, renova assim o mandato por mais 4 anos à frente dos destinos desta Casa do Povo que é também Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).

Ana Sousa, secretária regional de Inclusão e Juventude, felicitou e desejou os maiores sucessos ao presidente da Casa do Povo da Camacha, e a toda a sua equipa, que inicia hoje um novo mandato.

“São as pessoas que estão à frente desta instituição que fazem desta Casa do Povo uma referência, pelo seu dinamismo, e pelas várias atividades que desenvolvem no campo social, cultural e desportivo, tornando-se uma referência na freguesia”, referiu.

A governante salientou ainda o papel ativo da Casa do Povo da Camacha, junto da população local, como entidade parceira e promotora do PROAGES - Programa de Apoio à Garantia da Estabilidade Social - criado pelo Governo Regional e suportado exclusivamente, através de Orçamento Regional, com o objetivo de apoiar as famílias madeirenses e porto-santenses nas despesas mensais fixas dos agregados familiares.

A terminar, Ana Sousa fez votos de muito sucesso aos órgãos sociais que tomaram posse para o quadriénio 2024-2028 e reiterou que as Casas do Povo podem continuar a contar com o apoio do Governo Regional na prossecução das suas atividades junto da população local.