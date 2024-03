Fora da artilharia, presentes estiveram as Unidades de Morteiros das Zonas Militares dos Açores e da Madeira, este último com 35 militares do batalhão de infantaria.

35 militares do RG3 realizaram, em Santa Margarida, na semana passada, o exercício ‘Strong Impact 24’, que é o maior realizado em território nacional, envolvendo todas as Unidades de Artilharia de Campanha das Brigadas da Componente Operacional do Sistema de Forças, Unidades de Artilharia Antiaérea.

Além das forças militares lusas, o exercício contou ainda com a participação do Grupo de Artilleria de Campaña XI, da Brigada Extremadura XI do Ejército de Tierra e do 68.º Regimento de Artilharia do Armée de Terre.

Segundo o comunicado do Exército, também participou no treino o Grupo de Artilharia de Campanha 15.5 Rebocado, da Brigada Mecanizada teve a responsabilidade de organização do exercício, o qual contou com a participação de dois observadores do Exército da Roménia.

Os 35 militares lusos estavam em treino no exercício que visou garantir a proficiência operacional das Unidades de Artilharia de Campanha e de Artilharia Antiaérea do Exército.

Além disso, foi exercitado, simultaneamente, o planeamento, coordenação e condução de operações militares terrestres, conjuntamente com os seus parceiros e aliados.