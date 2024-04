FC Porto/Eleições: Já se faz a festa na sede de campanha de Villas-Boas

Apoiantes de André Villas-Boas, festejam no exterior da sua sede de campanha após serem conhecidos os resultados, Porto, 27 de abril de 2024. Mais de 26 mil associados do FC Porto votaram até ao fecho das urnas nas eleições aos órgãos sociais do clube, que estiveram perto de triplicar o anterior recorde de participação fixado em 1988, anunciaram hoje os 'dragões'.