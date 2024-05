Decorreu ontem ao final da tarde, no Hotel Barceló Funchal Oldtown, uma palestra ministrada pelo presidente da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), Ary Graça.

Na ocasião, Edgar Garrido, presidente da Associação de Voleibol da Madeira (AVM), salientou a importância da visita de Ary Graça para a instituição e modalidade, destacando que é a primeira vez que a Madeira recebe um presidente do organismo que tutela o voleibol e o voleibol de praia à escala mundial.

Para o presidente da AVM, ontem, assinalou-se mais uma “página bonita” na história do voleibol madeirense, que do ponto de vista institucional, recebeu o dirigente máximo mundial da modalidade e entregou os prémios mais importantes da entidade àqueles que considera como como os expoentes máximos do voleibol madeirense e nacional, entendendo a AVM ser justo o reconhecimento das suas “notáveis carreiras desportivas, e que honraram e elevaram bem alto o nome da voleibol e do desporto regional, nacional e internacional”.

David Gomes, diretor regional de Desporto, aproveitou para assinalar o marco da visita do presidente da Federação Internacional de Voleibol à Madeira, congratulando a Associação de Voleibol da Madeira pela iniciativa do evento.

O dirigente do Governo Regional destacou o crescimento e a dinâmica que a modalidade tem imprimido no panorama desportivo regional e enalteceu a importância do reconhecimento das grandes figuras da modalidade e do desporto madeirense.

Por seu turno, o presidente da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), Ary Graça, na sua intervenção elencou as principais medidas implementadas ao longo dos seus mandatos - é presidente desde 2012 – que vieram colocar a modalidade a ser desenvolvida em todos os países do mundo e a colocar a FIVB como a segunda federação desportiva mais importante do mundo. Ary Graça referiu que apoiou muitos países subdesenvolvidos a terem a modalidade e a fortalecer o voleibol nos países em via de desenvolvimento e nos desenvolvidos.

A intervenção do Presidente da FIVB contou inúmeros episódios como o processo eleitoral da sua eleição, da forma como são subsidiados os projetos pelos países do mundo, a importância que dá em ter um desporto que seja capaz de atrair multidões e com isso, patrocínios, o influência da inteligência artificial e novas tecnologias aplicada ao desporto, assim como, relatos da sua carreira de atleta na Seleção Brasileira e enquanto presidente de clubes, da Confederação Sul Americana de Voleibol e da Confederação Brasileira de Voleibol.

Após as intervenções, seguiu-se a cerimónia de entrega dos títulos de Sócio de Mérito da Associação de Voleibol da Madeira a Fabiola Gomes, Fátima Vítor, Flávio Cruz e João Mateus e a de Sócio Honorário a Ary Graça. Importa referir que todas as propostas foram aprovadas por unanimidade em Assembleia Geral da Associação de Voleibol da Madeira pelos seus Clubes Filiados.