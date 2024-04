André Villas-Boas está muito perto de ser novo presidente do FC Porto

André Villas-Boas (2D), candidato à presidência do Futebol Clube do Porto, fala aos jornalistas na zona mista após exercer o seu direito de voto no estádio do Dragão, Porto, 27 de abril de 2024. Milhares de sócios poderão escolher entre Pinto da Costa (Lista A), André Villas Boas (Lista B) e Nuno Lobo (Lista C).