O antigo furriel das Forças Armadas, António Gonçalves, que há 50 anos fazia parte das centenas que fizeram a Revolução acontecer, participou esta manhã em Lisboa no desfile, do Terreiro do Paço ao Quartel do Carmo, evocativo dos 50 anos.

Ao Jornal, António Gonçalves disse estar emocionado ao “reviver os momentos” e “com milhares de pessoas a aplaudir”.

