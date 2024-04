Miguel Sousa, antigo vice-presidente do Governo Regional, disse hoje que “o que fizeram a Miguel Albuquerque é ignóbil e inaceitável”, e que houve uma “tentativa de golpe orientada por Belém”.

Num discurso muito critico sobre o comportamento do Presidente da República, no processo que culminou com a dissolução do parlamento regional, Miguel Sousa disse que Marcelo Rebelo de Sousa “ofendeu” a Madeira ao não ter justificado a sua decisão.

“Assim, dispenso-me de ser português. Prefiro ser madeirense de primeira do que português de segunda”, atirou.

“Isto não é o vale tudo”, continuou, na sua intervenção no 19.º Congresso Regional do PSD, muito aplaudida pelos congressistas.

Para Miguel Sousa, “o que Marcelo Rebelo de Sousa faz por António Costa devia fazer igual a Miguel Albuquerque”.

Miguel Sousa vê em Albuquerque uma pessoa “séria, carismática e bom de liderança” e disse acreditar “na sua palavra”.