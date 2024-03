Miguel Sousa partilhou, já na tarde deste domingo, a sua decisão sobre qual o candidato do PSD que apoia nas internas de quinta-feira.

Numa altura em que muitas outras personalidades do partido já o haviam feito, o ex-secretário regional, do tempo de Alberto João Jardim (que apoia Manuel António), e ex-deputado, já com Miguel Albuquerque, defende que este continue com a liderança que ostenta desde o final de 2014, tendo Miguel Sousa sido, precisamente, um dos derrotados.