O líder do grupo parlamentar do Chega-Madeira diz-se preocupado com o atual valor do Complemento Regional para Idosos, tendo em cada que o aumento do custo de vida “está a afetar, gravemente, a qualidade de vida daquela população”. Numa iniciativa realizada esta terça-feira, Miguel Castro reconheceu o esforço do Governo Regional em apoiar os idosos mas sublinhou que é evidente que a ajuda atual “é insuficiente”.

“Muitos dos nossos idosos não conseguem sequer cobrir as suas despesas básicas. É urgente que o Complemento Regional para Idosos seja revisto e ajustado para responder a estas novas realidades. O cenário económico mudou drasticamente, e é inaceitável que o apoio não acompanhe essa mudança”, acrescentou.

Considerando que o aumento do Complemento Regional é uma questão de justiça social, Miguel Castro reafirmou o compromisso do Chega em defender políticas que garantam um vida digna para todos os idosos da Região.