O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, pelas 16 horas, obras de reposição das condições mínimas de segurança e operacionalidade da ER 211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020, nas freguesia da Ponta Delgada e da Boaventura.

São dois troços diferentes, dois lotes distintos da obra, o primeiro abrangendo o sítio das Laranjeiras (em dois lugares) e o da Lombadinha (na freguesia da Boaventura) e o segundo os sítios das Quebradas (também em dois lugares) e do Lombinho, na freguesia da Ponta Delgada.

O primeiro lote ficou concluído em agosto de 2024, num investimento de 1 925 000,00 euros e o segundo em setembro de 2024, na parte referente ao sítio das Quebradas, num investimento de 2.248.500,70 euros,. O troço no Lombinho começará em breve em execução. No global, as duas obras a visitar representam um investimento de 4 353 500,70, sem IVA incluído.

Os trabalhos no Sítio das Laranjeiras 1 consistiram, essencialmente, na intervenção em duas passagens hidráulicas existentes, e na reposição das condições de segurança na plataforma rodoviária, com a execução de um aterro em enrocamento basáltico. Para a execução deste enrocamento foi escavado parte do aterro da plataforma rodoviária, com o fim de retirar a massa de solo instabilizada e garantir a adequada ligação com o aterro existente. Na zona intervencionada foram ainda executados trabalhos de drenagem, estrutura do pavimento da Estrada Regional 211, reposição da sinalização de segurança horizontal e instalação de equipamentos de segurança.

No Sítio das Laranjeiras 2 os trabalhos consistiram, essencialmente, na estabilização e contenção do talude sobranceiro à estrada regional, com recurso à execução de um muro em betão ciclópico com desenvolvimento e altura aproximados de 19m e 8,6m, respetivamente, com ligação ao muro guarda e ao muro de contenção da boca da passagem hidráulica existente. Na zona intervencionada foram ainda executados trabalhos de repavimentação da Estrada Regional 211, bem como execução de trabalhos de sinalização horizontal e reposição da sinalização vertical.

No Sítio das Quebradas 2 os trabalhos consistiram, essencialmente, na limpeza e saneamento do talude sobranceiro à Estrada Regional e execução de um muro de betão armado na base do talude, com extensão e altura aproximadas de 37m e 7,6m, respetivamente, pregado ao maciço rochoso. No muro foi instalada uma rede metálica de malha hexagonal de dupla torção, de modo a impedir o ressalto de eventuais materiais de pequenas dimensões sobre a plataforma da estrada.

Relativamente aos trabalhos no Sítio do Lombinho, aguarda-se disponibilização dos terrenos necessários à intervenção, a qual consiste, essencialmente, no reperfilamento do talude existente, e

aplicação de betão projetado com malhassol, associado a pregagens. Serão ainda executados trabalhos de drenagem na zona do talude, nomeadamente valeta de crista e valetas em banqueta constituídas por meias manilhas de betão, associadas a descidas entubadas com ligação à drenagem de plataforma.

Prevê-se ainda a execução de trabalhos de repavimentação da Estrada Regional 211, na zona a intervencionar, bem como execução de trabalhos de sinalização horizontal e substituição da sinalização vertical, incluindo-se também a reposição e arranjo, em condições idênticas às existentes, do logradouro da moradia que se encontra em equilíbrio precário.