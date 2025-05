A secretária da Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas, é a segunda governante a subir ao palanque para apresentar o Programa de Governo para o quadriénio no que respeita à área da Saúde e Proteção Civil.

Ciente dos obstáculos que se impõem, a governante sustenta que o desafio passa por “não desistir” de “melhorar o Serviço Regional de Saúde”.

O investimento na “valorização das carreiras” é ponto assente.

“Vamos, por isso, continuar a investir na valorização das carreiras, na formação, na capacitação, nas promoções, nas progressões e na abertura de procedimentos concursais para os diferentes grupos profissionais que trabalham na saúde, mantendo uma política de diálogo e de colaboração com as estruturas sindicais, e continuaremos a reforçar a força de trabalho na saúde, com a contratação de novos profissionais. Continuaremos focados na diferenciação dos cuidados de saúde, na investigação e na inovação tecnológica, para um Sistema Regional cada vez mais moderno, eficiente, sustentável e centrado nas necessidades do utente .A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil vai continuar a trabalhar no reforço e na implementação das políticas de saúde regionais, como são exemplos, o Plano Regional de Saúde 2021-2030”, asseverou.

Diz Micaela Freitas que o registo de saúde do utente será concretizado em todo o Sistema Regional de Saúde. Ademais, o investimento na área dos medicamentos, afirma a governante, é “uma área que vai continuar a merecer especial atenção”. “A garantia do acesso dos cidadãos aos medicamentos de que necessitam”.

Na parte final do seu discurso, Micaela Freitas elaborou que o novo Hospital Central e Universitário da Madeira e a nova Unidade Local de Saúde do Porto Santo serão “estruturantes”.

Em matéria de Proteção Civil, o foco vai para os meios aéreos próprios e de sistemas de aviação não tripulados, assim como “a modernização dos meios”.

A discussão do “Programa de Governo da Região Autónoma da Madeira 2025-2029 e votação da respetiva Moção de Confiança” decorre nos dias 6, 7 e 8 de maio de 2025.