A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas, presidiu à cerimónia de entrega de prémios da 3.ª edição do Orçamento Participativo, realizada na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma iniciativa dinamizada pela Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros.

A governante iniciou a sua intervenção agradecendo à Secção Regional da Ordem dos Enfermeiros e aos profissionais que participaram nesta 3.ª edição do Orçamento Participativo. “Felicito a Ordem dos Enfermeiros por esta feliz iniciativa que valoriza não só a enfermagem, mas também os enfermeiros que querem estar permanentemente atualizados e a desenvolver projetos que fazem toda a diferença no dia a dia desta casa e em que quem ganha é sempre o utente”, afirmou. Reconhecendo que “podemos ter as melhores condições, as melhores infraestruturas e os melhores equipamentos, mas o essencial são sempre as pessoas”, a governante agradeceu Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros por promover projetos que tanto valorizam a enfermagem regional e, consequentemente, a saúde da população.

Micaela Fonseca de Freitas realçou que o verdadeiro ganho destas iniciativas reside na melhoria contínua dos cuidados prestados, com o utente como principal beneficiário. “É um orgulho saber os trabalhos que são desenvolvidos nesta casa, muitas vezes feitos para além do horário, muitas vezes privando-se de momentos familiares e de lazer para se dedicar a esta causa que é mais do que uma profissão, é uma missão”, sublinhou.

“Estes projetos são o exemplo perfeito da simbiose entre o desafio da Secção Regional da Ordem dos Enfermeiros em manter acesa a lamparina” – que simboliza a luz que guia os profissionais de enfermagem e a esperança que levam aos doentes, especialmente nos momentos mais difíceis – “e a vontade dos enfermeiros de continuar a promover o conhecimento e o investimento em novas ferramentas para cuidar”, concluiu a governante.

Por seu turno, a presidente da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros, Teresa Espírito Santo, iniciou a sua intervenção agradecendo ao seu antecessor, enfermeiro Nuno Neves, pela iniciativa de iniciar no seu mandato o Orçamento Participativo. Felicitou todos os envolvidos nos projetos candidatos e vencedores. Teresa Espírito Santo sublinhou que “o orçamento não é apenas um instrumento financeiro, é acima de tudo um exercício de cidadania profissional, de solidariedade e de compromisso ético com a melhoria contínua dos cuidados prestados aos cidadãos que confiam em nós”. Esta iniciativa, realçou, permitiu aos enfermeiros inscritos nesta Secção Regional apresentarem e votarem em projetos que visam melhorar a profissão e os cuidados de enfermagem.

Durante a cerimónia, foram distinguidos quatro projetos de enfermagem, a saber:

- O Projeto n.º 4 ‘O Impacto do Bladder Scanner na Qualidade dos Cuidados ao Utente’, da autoria dos enfermeiros Fátima Figueira, Carlos Fernandes, Sara Aguiar e Carla Melim, do Serviço de Internamento de Curta e Média duração da Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados do Hospital Dr. João de Almada. Este projeto visa melhorar a qualidade dos cuidados através de uma avaliação não invasiva, reduzindo riscos e aumentando a segurança e satisfação do utente.

- O Projeto n.º 2 ‘Consulta de Enfermagem Pré-operatória Colorretal’, da autoria dos enfermeiros Johnny Abreu e Cláudia Loirinho, Serviço de Cirurgia Geral, 2º piso poente. Este projeto propõe uma consulta pré-operatória que certamente otimizará a recuperação pós-cirurgia colorretal, melhorando a experiência do utente.

- O Projeto 5 ‘A Realidade Virtual como Intervenção de Enfermagem para a Prevenção da Síndrome Pós Cuidados Intensivos’, da autoria das enfermeiras Ana Barradas, Zélia Barreto e Susana Pontes, do Serviço de Medicina Intensiva. Este projeto traz uma abordagem inovadora para melhorar a qualidade de vida dos doentes internados nos Cuidados Intensivos, com um impacto significativo no bem-estar psicológico, fisiológico e cognitivo.

- O Projeto 7 ‘Programa de Preparação para o Parto’, da autoria das enfermeiras Maria Conceição Câmara e Idalina Ribeiro, do Centro de Saúde do Caniço. Este projeto permitirá às grávidas inscritas no centro de saúde do Caniço uma experiência de parto mais informada e positiva.

No total, esta edição do Orçamento Participativo contou com a candidatura de oito projetos de enfermagem. Após votação dos enfermeiros inscritos na Ordem, quatro dessas propostas foram as selecionadas para receber apoio. A Ordem dos Enfermeiros disponibilizou um total de 5 mil euros para o financiamento destes quatro projetos apresentados por profissionais de enfermagem do SESARAM, EPERAM.

Na cerimónia, estiveram também presentes o presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Herberto Jesus, o diretor clínico, Júlio Nóbrega, e o enfermeiro diretor, José Manuel Ornelas.