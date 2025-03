As previsões meteorológicas para hoje indicam para o arquipélago madeirense períodos de céu muito nublado e aguaceiros, mais frequentes na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira, onde poderão ser de neve nos pontos mais altos até ao início da manhã. O vento será moderado a forte (30 a 50 km/h) de noroeste, com rajadas até 70 km/h, soprando forte a muito forte (40 a 60 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira, com rajadas até 90 km/h, enfraquecendo no final do dia.

Para o Funchal, são esperados também períodos de céu muito nublado e aguaceiros fracos. O vento deverá ser fraco a moderado (15 a 30 km/h) de oeste.

Quanto ao estado do mar, na costa norte, as ondas serão de noroeste com 5 a 6 metros. Já na costa sul, as ondas serão de oeste/sudoeste com 3 a 4 metros, sendo 4 a 5 metros na parte oeste.

A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.