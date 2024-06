Bom dia! É segunda-feira!

* Está marcada para as 12h00, na ACIF, Rua dos Aranhas, nº 26, a tomada de posse da Mesa dos Serviços de Contabilidade e Consultoria de Gestão.

* Pelas 12h30, a Câmara Municipal do Funchal, promove a apresentação dos “Altares de São João”, edição de 2024, na Nau Sem Rumo, na Rua 31 de Janeiro.

* O seminário sobre o Plano Ação Climática Funchal 2030: “Sensibilidades, Vulnerabilidades, Riscos e Proposta de Territórios Vulneráveis Prioritários para o Funchal”, terá lugar, hoje, pelas 14h30, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal.

* O Sindicato dos Enfermeiros da RAM reúne com o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, pelas 17h00. Nesta reunião serão abordadas várias matérias pendentes, com o objetivo de adotar medidas para responder aos vários problemas com que se confrontam os enfermeiros no seu exercício profissional.

* A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, através do Colégio de Engenharia Civil, organiza pelas 17h30, na sede regional, uma Tarde de Engenharia com o tema “Controlo dimensional de modelos BIM com recurso a realidade aumentada”.

* A Câmara Municipal do Funchal realiza pelas 18h00, a cerimónia de assinatura de 18 protocolos de cooperação entre empresas e o Município do Funchal, no Salão Nobre da CMF.