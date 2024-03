O número de óbitos recuou 16,8% relativamente ao mês homólogo enquanto o número de nados-vivos diminuiu 8,8%.

Segundo dados da Direção Regional de Estatística (DREM), divulgados hoje, em janeiro de 2024, foram averbados na Região Autónoma da Madeira (RAM) 242 óbitos, valor inferior ao observado em janeiro de 2023 (menos 49 óbitos; -16,8%).

A avaliação do “excesso de mortalidade”, que compara os óbitos do mês em referência (242 óbitos) com a média dos valores do mesmo mês dos anos de 2016 a 2019 (264 óbitos, em média), mostra que houve um défice de mortalidade de 8,3%, refletindo o facto de, no conjunto daqueles anos, o número de óbitos ter sido sempre superior ao valor registado em janeiro de 2024.

No período em referência, foi averbado 1 óbito com menos de 1 ano e não se registaram fetos-mortos.

Ainda em janeiro de 2024, contabilizaram-se 146 nados-vivos, correspondendo a uma quebra de 8,8% relativamente ao mês homólogo de 2023 (menos 14 nascimentos).

Da diferença entre nados-vivos e óbitos resultou um saldo natural negativo de 96 indivíduos em janeiro de 2024, menos penalizador que no mês homólogo, no qual registou o valor de -131.

Na mesma nota, a DREM dá ainda conta de que, no primeiro mês de 2024, celebraram-se 65 casamentos, correspondendo a uma quebra de 1,5% relativamente ao número de casamentos realizados em janeiro de 2023 (menos 1 casamento).