Ao segundo dia de visita oficial à Madeira, a ministra da Justiça visitou o Juízo de Proximidade de São Vicente e o Tribunal da Ponta do Sol, espaços que estão em níveis de necessidade bem distintas.

Assim, em São Vicente, Rita Júdice deparou-se com uma infraestrutura bastante carente, estimando-se em cerca de 300 mil o valor a ali investir, num espaço que é propriedade da Câmara Municipal local, liderada por José António Garcês

Na Ponta do Sol, ainda com Filipe Câmara a fazer as honras da visita, Rita Júdice, acompanhada por Paula Margarido, deputada na Assembleia da República, foi recebida por Célia Pessegueiro, a autarca local, dando corpo a uma visita pelas instalações, em fase final de requalificação, num edifício que foi inaugurados em 1995, por Aníbal Cavaco Silva, e que está agora apetrechado para os próximos tempos.

Aqui, as únicas queixas ouvidas foram no sentido da necessidade de melhorar, consideravelmente, a componente digital, quer nos computadores, quer na própria rede, com a ministra a registar e a partilhar que são assuntos que estão a ser tratados. A falta de pessoal foi outra das notas deixadas.

Rita Júdice está ainda de visita ao Centro de Educação da Madeira, no Santo da Serra, pretendendo ver no terreno qual o melhor uso a dar àquela infraestrutura, terminando a jornada de trabalho, nesta terça-feira, com um almoço oficial na Quinta Vigia.