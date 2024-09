Decorre nesta altura uma operação em grande escala da Polícia Judiciária, que está a motivar a realização de buscas em dezenas de organismos públicos e autarquias madeirenses.

A operação está relacionada com negócios realizados com uma determinada empresa no âmbito da contratação pública. Nesse sentido, a PJ averigua os contratos públicos de diferentes organismos e câmaras celebrados com essa entidade privada.

Sabe o JM que o raio de ação dos elementos da PJ envolve entidades como a Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, na Direção Regional de Agricultura, no PRODERAM, Secretaria Regional de Saúde, Direção Regional de Saúde, Secretaria Regional de Finanças, Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, ARM, Sociedade de Desenvolvimento do Norte, Câmara do Funchal, Câmara da Calheta, entre outros.

A investigação compreende três potenciais crimes: participação económica em negócio; recebimento indevido de vantagem; financiamento partidário.

O JM vai continuar a acompanhar o caso.