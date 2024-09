Presidente do IASAÚDE terá de abandonar funções, no âmbito da decisão tomada hoje em tribunal.

De acordo com as declarações do advogado, o seu constituinte fica em liberdade, com termo de identidade e residência e a medida de suspensão do exercício da atividade que exerce, bem como também a medida de afastamento dos outros arguidos no período em que decorre o processo.

O advogado acrescenta ainda que “o processo acabou sem nenhuma acusação, como todos já sabem, ninguém é acusado de nada, foram todos em liberdade, não há nenhuma medida de prisão preventiva, e os arguidos vão aguardar os ulteriores trâmites do processo em liberdade”.