Nos dois primeiros meses de 2025, foram já 35 os agricultores que solicitaram a colaboração dos serviços de mecanização agrícola, a que correspondem 67 600 m2.

A informação foi adiantada hoje por Marco Caldeira, diretor regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural que visitou duas explorações agrícolas localizadas na Santa, no concelho do Porto Moniz. Ambas as explorações são de jovens agricultores e têm 2.500 m2 e 1.000 m2. Tiago França e Gabriel Gonçalves beneficiaram de apoios para a movimentação dos solos para posterior plantação.

Nos últimos 3 anos, segundo nota da Secretaria da tutela, foram apoiados 155 agricultores, ao nível da mecanização agrícola, a que correspondem 3.670 horas de trabalho.

Para Marco Caldeira, “é fundamental continuar a assegurar as condições e a disponibilizar os meios em benefício de todos os agricultores da Madeira e do Porto Santo, nomeadamente através da mecanização agrícola”.

“A mecanização agrícola, ainda que condicionada pelas características muito particulares da agricultura na Região, contribui para a facilitação e agilização dos trabalhos agrícolas, bem como para a recuperação e o aumento da área agrícola disponível”, destacou o governante.