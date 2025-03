O Serviço Regional de Proteção Civil acaba de divulgar que, desde as 14h30 de ontem até às 15h30 de hoje, foram registadas na Região 100 ocorrências relacionadas com a situação meteorológica adversa. No total, foram empenhados 214 operacionais e 86 meios técnicos.

Entre as ocorrências destaca-se 21 situações relacionadas com quedas de árvore; três desabamentos de estruturas edificadas (sendo o de maior relevância a queda do muro sobre uma habitação na Ponta do Sol que levou ao realojamento de 3 pessoas); 26 identificações/sinalização de perigo; 18 quedas de elementos de construção; uma queda de rede elétrica; e 31 movimentos de massa.

Na nota publicada nas redes sociais, a Proteção Civil dá ainda conta que, no que toca às vias, a ER 103 - Montado do Barreiro/Monte/Funchal ficou obstruída; e ER 222 - Arco da Calheta teve corte total de via.

Do total das ocorrências, 42 foram verificadas no Funchal; 6 em Câmara de Lobos; uma na Ribeira Brava; duas na Ponta do Sol; quatro na Calheta; duas em São Vicente; três em Santana; oito em Machico; e 32 em Santa Cruz.