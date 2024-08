A proposta é assumida pelo almirante Gouveia e Melo. O plano da Marinha Portuguesa é assegurar uma maior “dispersão geográfica” dos meios de defesa nacional e contempla as duas Regiões Autónomas. A futura base naval na Madeira estará focada nas ameaças oriundas do Golfo da Guiné e da América do Sul e Central.

E este é o assunto que faz manchete no Jornal deste domingo.

E com o calor que se faz sentir, que bem se está à sombra da bananeira. Foi para lá que fomos na nossa rubrica Perdidos e Achados, mais concretamente para a vereda do Nateiro, na Madalena do Mar, que oferece percurso de 331 metros inseridos na Rota da Banana. São cada vez mais os residentes e turistas que descobrem uma nova atração no ‘coração’ da banana.

Num dia de suplemento sobre comes e bebes, a capa deste domingo dá-lhe conta ainda de que os estágios de verão estão a ocupar 3.500 jovens. Ganhar competências, conhecer o mundo do trabalho e ter uma experiência diferente são incentivos que atraem milhares. Este e outros números para conferir nas páginas 4 e 5.

A Festa do Peixe Espada Preto começa quinta-feira, dia 8. Celso Bettencourt, presidente Junta, pede renovação da frota de espadeiros.

A Venezuela vive uma pressão internacional permanente. Um assunto para acompanhar a par e passo.

Nas ocorrências, um dos temas tratados tem a ver com a Capela da Mãe de Deus, que foi vandalizada.

Tenha uma boa leitura!