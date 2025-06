A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, defendeu esta manhã a necessidade de haver uma resposta “articulada, firme e preventiva” no combate à violência contra pessoas idosas, sublinhando que este é um problema que deve ser tratado como uma violação de direitos humanos.

As declarações foram feitas na sessão de abertura do seminário ‘Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa’, promovido pela Associação para a Promoção da Cidadania – Causa Social, que decorreu no Museu da Eletricidade.

“A prevenção da violência não começa nos tribunais. Começa nas casas, nos serviços, nas escolas e nas consciências”, afirmou a governante, que representou o presidente do Governo Regional na sessão de abertura. Margarido frisou que “o Estado tem o dever de agir e a sociedade o dever de não se calar”.

A secretária regional destacou ainda o desafio demográfico do envelhecimento, considerando que “não basta garantir anos de vida”, sendo essencial “assegurar vida com dignidade, segurança e respeito até ao fim”. Nesse sentido, reforçou o compromisso da Secretaria Regional da Inclusão com a proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade, apontando como exemplo a cooperação entre o Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), as IPSS, e a articulação com os setores da Saúde e da Justiça.

“A resposta ao envelhecimento deve ser integrada e interinstitucional”, afirmou, sublinhando a prioridade atribuída pela tutela à criação de políticas públicas inclusivas e eficazes.