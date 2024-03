O Marella Explorer acostou esta tarde, no Porto do Funchal, antecipando, devido à agitação marítima, a escala que estava prevista para amanhã.

O navio chegou de Lanzarote com 1999 passageiros e 793 tripulantes, pernoita e fica na Madeira durante 27 horas.

Deixa a região, amanhã, às 18h00, com destino à ilha de La Palma, próxima escala deste cruzeiro de 07 noites que começou na passada sexta-feira, em Tenerife, com escalas em Grã-Canária, Fuerteventura, Lanzarote, agora, no Funchal e depois, La Palma e finalmente, Tenerife, onde termina este itinerário da CAI, Cruise Atlantic Islands.