O MARE-Madeira, em parceria com 24 organizações europeias, dá um passo importante na investigação e proteção dos ecossistemas marinhos com o lançamento do projeto SEAMPHONI, financiado a 100% pelo programa Horizonte Europa.

Com um orçamento global de 11 milhões de euros, o projeto tem como objetivo melhorar a avaliação e monitorização das Áreas Marinhas Protegidas (AMP) situadas além das 12 milhas náuticas (offshore), com foco particular nas montanhas submarinas e ecossistemas marinhos da Zona Económica Exclusiva.

Coordenado pela Universidade Politécnica da Catalunha, o SEAMPHONI contará com um financiamento de 700 mil euros para o MARE-Madeira/ARDITI/UMa, que será responsável pelo desenvolvimento de trabalho e investigação em áreas marinhas protegidas.

Entre demais objetivos, o projeto prevê uma expedição científica de grande relevância em 2026, que permitirá a vinda, à Região, de um navio de investigação com uma equipa internacional de cientistas.