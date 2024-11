Bom dia!

Chega quer fazer cair o Governo segunda-feira, dia 18. Porém, a Assembleia pode não ser dissolvida, nem haver eleições. Para isso, tem de acontecer um de dois cenários: ou Albuquerque demite-se, ou a oposição chumba a proposta. E Belém avisa: se a moção passar, a Madeira vai mesmo a votos.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um caso de violência. Agredida e aterrorizada por familiares. Lídia Barros, de 64 anos, alega ter sido atacada duas vezes após o falecimento do ex-marido devido à casa onde mora. “Querem ficar com ela à força”, denuncia, frisando que as ameaças são constantes: “Dizem que não descansam enquanto não me matarem”.

Saiba ainda que defesa do arguido principal do caso de tráfico de droga pede absolvição e que Engenhos do Norte colocam dois novos runs madeirenses no mercado.

Aluno da Horácio Bento vive experiência marcante na Turquia é outro assunto de relevo nesta edição que destaca as eleições do momento. Trump arrasador no regresso à Casa Branca.

Não perca ainda o Madeira Street Arts que volta hoje às ruas do Funchal e um Roteiro JM com música e eventos para tudo e todos.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!