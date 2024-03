Manuel Salustino Jesus, presidente da Junta de Freguesia do Curral das Freiras, na sessão solene do 234.º aniversário da localidade, começou por lembrar as conquistas da freguesia ao longo dos anos e reconheceu que “hoje é mais fácil viver no Curral das Freiras do que no passado”.

O autarca diz que é preciso, porém, continuar a sonhar, acreditando que a localidade tem capacidade para ter mais progressão no futuro, com mais pessoas.

Manuel Salustino reconhece que o Curral precisa de mais habitação, mais investimento privado, e uma outra ligação de entrada e saída, algo que, segundo defende, já devia ter acontecido. “Uma promessa adiada demasiadas vezes por quem nos governou até aqui. O argumento que não houve dinheiro não é plausível”.

Manuel Salustino alerta: “as pessoas só ficam se a economia funcionar”.