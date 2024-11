Está agendada para domingo uma manifestação “pacífica e apartidária integrada no movimento popular de defesa do acesso público e seguro à Praia da Canavieira, agregado através do grupo “Canavieira uma Praia da Madeira” na plataforma social Facebook”.

Em comunicado enviado à nossa redação, o grupo refere que a iniciativa já foi comunicada à Autarquia. Realiza-se entre as 10h15 e as 11 horas de domingo entre a promenade dos Reis Magos e a Rua da Falésia, no Caniço.