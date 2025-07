Manifestação na Quinta vigia denuncia ataques aos direitos dos trabalhadores

Alexandre Fernandes, da USM, começou por criticar o Governo Regional e promete luta contínua pelos direitos dos trabalhadores. No discurso proferido durante a manifestação, Alexandre Fernandes sublinhou a determinação do movimento sindical.

A União dos Sindicatos da Madeira entregou esta tarde ao Presidente do Governo Regional uma resolução com um conjunto de reivindicações e medidas consideradas urgentes para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores madeirenses. Uma iniciativa que contou com Tiago Oliveira, Secretário-geral da CGTP-IN.

“Nós vamos estar contra tudo e contra todos, camaradas. Aqui estamos, aqui continuaremos e aqui vamos fazer a nossa luta.” O sindicalista explicou que o documento entregue reflete as principais preocupações dos trabalhadores e das suas famílias, incluindo o problema da precariedade laboral, as dificuldades no acesso ao Serviço Regional de Saúde e a ausência de estruturas de apoio que permitam conciliar os horários laborais com a vida familiar.

Destacou também a discrepância entre os indicadores económicos e a realidade sentida pelos trabalhadores. “O Governo Regional vangloria-se do belíssimo momento económico que a região vive, dos recordes que são batidos diariamente, mas os trabalhadores não sentem essa pujança. Continuamos com dificuldades, continuamos com precariedade e necessidades básicas por atender.”