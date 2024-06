O presidente da Coopesca está em Lisboa para reunir, esta tarde, com a secretária de Estado das Pescas, a madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar. Na bagagem, Jacinto Silva leva preocupações de todo o setor, sobretudo dos armadores ligados à pesca do atum, que, já adiaram, antes das últimas eleições de 26 de maio, um bloqueio na Lota do Funchal e que prometeram a ação para amanhã.

Só depois de terem conhecimento dos resultados da reunião do presidente da Coopesca com a secretária de Estado, é que os armadores e pescadores decidirão se, de facto, avançam para uma manifestação, arrancando com as embarcações, que estão paradas no Porto do Caniçal devido à circunstância de já terem esgotado a quota de pesca, com destino ao Funchal.

Esta manhã, ao JM, no Caniçal, Vítor Sousa, armador de uma das embarcações, sublinhou que os pescadores estão cada vez mais esquecidos pelo Governo regional, sobretudo quando Albuquerque “entregou a pasta ao CDS”. Reclamam por medidas urgentes e dizem que tanto o Executivo madeirense como o Governo nacional têm que intervir junto da UE no sentido de ser alterado o sistema de quotas, que passaram das 11 mil toneladas para as duas mil e 400 toneladas.