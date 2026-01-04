Manifestação: Captura de Nicolás Maduro vista como primeiro passo para a transição de regime (com fotos)

Pessoas ligadas à Venezuela responderam esta tarde a um apelo para uma manifestação pacífica, na Praça do Povo, no Funchal, para assinalar a detenção de Nicolás Maduro, que veem como um primeiro passo para uma transição de governo, que esperam pacífica.
Lídia Albornoz, do Comando Mundo com Venezuela, em declarações aos jornalistas, disse que persiste a apreensão quanto ao futuro e em relação às pessoas que vivem no país.
“As pessoas têm de manter a calma. O que está acontecendo na Venezuela é um momento político bastante complicado”, disse, acrescentando que o próprio Maduro “pediu para ser preso”.
Albornoz lembra que a Venezuela continua sob uma ditadura e que quem está no governo são os membros da equipa do Presidente detido.
Sobre o facto de Trump não contar com Maria Corina Machado, recordou que quem ganhou as eleições foi Edmundo Gonzales e que a Prémio Nobel da Paz espera que este assuma o lugar de Presidente.
Quanto à operação de Trump pensa que não havia outra solução no momento e revela-se esperançada. “O que eu posso dizer é o seguinte, e temos um tempo demasiado curto, isto aconteceu ontem. Como é que nós hoje vamos profetizar o que é que vai acontecer amanhã na Venezuela? Eu não faço isso e acho que ninguém devia fazer”, referiu.
Na opinião de Lídia Albornoz “não havia outra solução”.
“O Trump é a solução, vamos esperar, e foi a solução até agora, esperemos que isto corra bem pelos venezuelanos, sobretudo, manter a calma e esperar que aconteça o que nós queremos que aconteça, liberdade, liberdade, com paz, pacificamente”, apelou.
Pedro Mendonça, coordenadora do Comando Mundo com Venezuela, destaca o facto de o processo estar a começar. Pensa que a detenção de Maduro foi o primeiro passo de um processo que “vai acabar respeitando a vontade do povo venezuelano”.
Relativamente ao facto de Trump dizer que vai gerir a Venezuela disse que ainda não falou do assunto com Edmundo Gonzales nem com Corina Machado e que é preciso muito cuidado neste momento.
Pedro Mendonça destaca ainda que a Venezuela está “invadida há 26 anos por forças russas, cubanas, chinesas e de grupos terristas de tráfico de droga, pessoas e de minerais”.
Esta manifestação foi convocada a nível mundial, a primeira aconteceu na Austrália.
Leandro Silva era, até há bem pouco tempo, um perfeito desconhecido. Pelo menos para mim era... A única vez que me tinha cruzado com ele foi no Mercado...
A paz é um conceito amplamente debatido, no entanto, é raramente compreendido na sua dimensão. Muitas vezes, é vista apenas como a ausência de conflitos...
A recente visita da Inspeção Regional de Atividades Económicas ao Mercado de Santana chocou meia Madeira e silenciou a outra metade.
Na verdade, o que aconteceu...
Ser especialista pode considerar-se quem terá um conhecimento aprofundado e sistemático numa área específica, sustentado por formação, investigação e prática,...
Janeiro não me parece um começo. Parece-me uma margem. Aquele espaço em branco que acompanha o texto sem o apressar, onde não se escreve para avançar,...
DO FIM AO INFINITO
Sempre que transito de um ano para outro, penso que o mais extraordinário que me poderá acontecer no novo ano é morrer. Sem dúvida. Morrer é mesmo o mais...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Esta é a saudação do momento, reflexo do desejo comum de que o ano seja auspicioso, não só para a vida privada de cada um, como também para todos, como...
O Leitor rapidamente perceberá, nas perspetivas apresentadas nesta edição, que acabamos de entrar num ano com quase tudo para dar certo. Um ano para avançar,...
Como é tradição, nas doze badaladas do último dia do ano, são formulados desejos para o novo ano que se segue, sempre misterioso, mas também prometedor...
O Subsídio Social de Mobilidade (SSM) não nasceu por acaso, nem por generosidade circunstancial de um Governo. Nasceu da necessidade de acomodar uma obrigação...
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
Mulher de confiança de Nicolás Maduro, com ligações ao patronato e agora presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez afirma-se como o rosto pragmático...
A Ucrânia garantiu hoje que já há 90% de concordância entre as parte envolvidas na criação de um acordo de paz que ponha fim à guerra com a Rússia e que...
As 40 pessoas, incluindo uma portuguesa, que morreram no incêndio num bar na estância de esqui suíça de Crans-Montana na noite de Ano Novo estão todas...
A União Europeia (UE) apelou hoje a uma transição pacífica na Venezuela, “respeitosa da sua soberania”, e pediu “calma e moderação” para evitar a escalada...
Milhares de pessoas saíram hoje à rua em Caracas para protestar contra a captura do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos.
De acordo...
A Capitania do Funchal emitiu um alerta para agitação marítima forte em vigor até às 18h00 de segunda-feira.
De acordo com o comunicado enviado ao JM, na...
Um acidente ocorrido esta noite, na Ribeira Brava, causou uma vítima mortal.
O sinistrado, conforme informação chegada ao JM, é um homem de 83 anos.
As buscas pelo jovem de 26 anos, Maycon Douglas, ex-concorrente do reality show Casa dos Segredos - Secret Story, da TVI, dado como desaparecido desde...
O Irão anunciou hoje a atribuição de um apoio mensal de cerca de seis euros a todos os cidadãos, por quatro meses, para “reduzir a pressão económica sobre...
Um erro grave do guarda-redes brasileiro Gabriel Batista deu hoje a vitória 1-0 do FC Porto em casa do Santa Clara, permitindo aos ‘dragões’ fechar a primeira...