Manifestação: Captura de Nicolás Maduro vista como primeiro passo para a transição de regime (com fotos)

Pessoas ligadas à Venezuela responderam esta tarde a um apelo para uma manifestação pacífica, na Praça do Povo, no Funchal, para assinalar a detenção de Nicolás Maduro, que veem como um primeiro passo para uma transição de governo, que esperam pacífica.

Lídia Albornoz, do Comando Mundo com Venezuela, em declarações aos jornalistas, disse que persiste a apreensão quanto ao futuro e em relação às pessoas que vivem no país.

“As pessoas têm de manter a calma. O que está acontecendo na Venezuela é um momento político bastante complicado”, disse, acrescentando que o próprio Maduro “pediu para ser preso”.

Albornoz lembra que a Venezuela continua sob uma ditadura e que quem está no governo são os membros da equipa do Presidente detido.

Sobre o facto de Trump não contar com Maria Corina Machado, recordou que quem ganhou as eleições foi Edmundo Gonzales e que a Prémio Nobel da Paz espera que este assuma o lugar de Presidente.

Quanto à operação de Trump pensa que não havia outra solução no momento e revela-se esperançada. “O que eu posso dizer é o seguinte, e temos um tempo demasiado curto, isto aconteceu ontem. Como é que nós hoje vamos profetizar o que é que vai acontecer amanhã na Venezuela? Eu não faço isso e acho que ninguém devia fazer”, referiu.

Na opinião de Lídia Albornoz “não havia outra solução”.

“O Trump é a solução, vamos esperar, e foi a solução até agora, esperemos que isto corra bem pelos venezuelanos, sobretudo, manter a calma e esperar que aconteça o que nós queremos que aconteça, liberdade, liberdade, com paz, pacificamente”, apelou.

Pedro Mendonça, coordenadora do Comando Mundo com Venezuela, destaca o facto de o processo estar a começar. Pensa que a detenção de Maduro foi o primeiro passo de um processo que “vai acabar respeitando a vontade do povo venezuelano”.

Relativamente ao facto de Trump dizer que vai gerir a Venezuela disse que ainda não falou do assunto com Edmundo Gonzales nem com Corina Machado e que é preciso muito cuidado neste momento.

Pedro Mendonça destaca ainda que a Venezuela está “invadida há 26 anos por forças russas, cubanas, chinesas e de grupos terristas de tráfico de droga, pessoas e de minerais”.

Esta manifestação foi convocada a nível mundial, a primeira aconteceu na Austrália.