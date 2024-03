Bom dia e bom domingo! Esta é a agenda que marca este domingo, na Região.

- Na praça do centro da freguesia do Curral das Freiras, às 10h00, um grupo de cidadãos promove uma concentração a favor do teleférico.

- Às 12h00, na igreja do Campanário, Valter Hugo Mãe apresenta o ‘Deus na Escuridão’, na freguesia onde o autor se inspirou para escrever este romance. A apresentação conta com professora Lídia Romão.

- Neste terceiro domingo da Quaresma, realiza-se a procissão do Senhor dos Passos, e a missa de encerramento da Semana das Cáritas. O cortejo tem início às 16h00, na Igreja do Colégio com a saída dos andores do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores, em direção à Sé, onde no adro, terá lugar o Sermão do Encontro. Depois, a procissão regressa à igreja de São Evangelista para a eucaristia às 17h00, presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno o Brás.

- A sessão solene do 445º aniversário da Freguesia de São Martinho está agendada para as 17h00, no Parque Urbano da Nazaré.

- Pelas 18h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, o segundo dia do Festival de Música da Madeira, um Recital Piano a 4 mãos com Arminé Soghomonyan e Anaït Serekian.

- Neste terceiro dia da Feira do Livro do Funchal, o programa está recheado de atividades. Vão decorrer apresentações de livros, sessões de autógrafos e animação artística. Fique a par de algumas iniciativas:

* 15h00, apresentação do livro “Paulo de Carvalho – 60 anos de Cantigas”.

* 17h00, apresentação do livro “O Monte Do Silêncio” com Francisco Camacho e Ana Daniela Soares.

* 18h00, lançamento do livro “Skylight” de Marcela Costa, Sandra Nóbrega e Luís Palma Gomes.

* 19h00, lançamento do livro “Um Doce Perfume” de Maria Aurora com Teresa Nascimento e Ana Cristina Pereira.

* 20h00, concerto Pilares de Bânger.