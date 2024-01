Luísa Paolinelli, mandatária da candidatura do PS Madeira, inicia a apresentação da lista de candidatos do PS Madeira às eleições nacionais, a 10 de Março. Um evento que decorre numa unidade hoteleira do Funchal, com sala cheia.

Começou por manifestar ser “uma grande honra ser mandataria desta candidatura”, para depois recordar as vitórias de Paulo Cafôfo na Câmara Municipal do Funchal.

Disse que o líder do PS Madeira é um “verdadeiro autonomista”, defensor de “uma autonomia viva e não morta”.

Elogios ainda para Miguel Iglésias e Sofia Canha, bem como os restantes socialistas que integram a lista, Madalena Nunes e Carlos Coelho.

Os suplentes mereceram também palavras elogiosas de Luísa Paolinelli, porque a lista não é em pirâmide.

Explicou outro motivo para estar feliz, pelo final de um ciclo do PSD, aclamando que autonomistas são todos os madeirenses por ação.

”Somos os socialistas que olham para os jovens acomodados. Uma autonomia do PSD, mas não. Nós somos os socialistas que dizem que a autonomia é de todos e não autonomia PSD. O PS é por uma autonomia inclusiva, afirmou ainda, comentando que é possível “olhar para o mar sem ser no topo de um hotel de luxo”.

Por outro lado, num dos capítulos da sua apresentação em que apresenta os motivos por estar feliz, a mandataria de Cafôfo sublinhou que o PS não tem medo das eleições nem da extrema-direita. “Nós estamos cá para servir a Madeira”, concluiu