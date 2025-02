Presente na ocasião, o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, enalteceu o empenho das escolas e das famílias na concretização deste desfile, sublinhando o impacto positivo da iniciativa na comunidade. “Este é mais um momento interessante do Carnaval da Madeira, com a participação de mais de 1.100 crianças, de um conjunto de escolas que se associaram e que trazem uma vida diferente à Baixa do Funchal e, acima de tudo, onde esta alegria contagiante, não só do Carnaval como também desta juventude, comunica e provoca um bem-estar a todos aqueles que estão aqui a assistir”, afirmou.

O Carnaval das Crianças da Madeira trouxe esta manhã um ambiente de festa e cor à baixa do Funchal, com a participação de cerca de 1.100 crianças de 10 escolas da Região. O evento, promovido pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional do Turismo, marcou o início das festividades carnavalescas de 2025 na capital madeirense.

Durante a sua intervenção, Eduardo Jesus destacou ainda o esforço e dedicação envolvidos na preparação do cortejo. “Queria, nesta ocasião, agradecer não só às crianças, aos pais encarregados de educação, como também às escolas e todos os responsáveis dessas mesmas escolas que aqui estão presentes, pelo enorme trabalho que produziram. São caraterizações que levaram, com certeza, muito engenho, muitas horas de trabalho e dedicação e que vieram abrilhantar este cortejo, que está magnífico, com uma presença que é notável destas crianças e da forma como participam.”

O desfile teve início às 11 horas junto ao Café Ritz, seguindo em direção à Sé do Funchal, com passagem pela passerelle montada na Placa Central da Avenida Arriaga. A animação ficou a cargo da Banda Municipal da Ribeira Brava, da Banda Municipal de Câmara de Lobos, da Associação de Teatro Amador do Livramento (ATAL) e de várias mascotes e personagens, que garantiram um ambiente de festa.

“Digo que é a melhor forma de começar estes cortejos que estão previstos para esta quadra do Carnaval. Hoje à tarde temos o Solidário, depois temos o nosso Cortejo Alegórico de sábado e depois o Trapalhão. E todos estes fazem parte de um conjunto de oferta que nós queremos cada vez mais rica, diversificada, mas, acima de tudo, que possa envolver de forma abrangente os residentes da Região Autónoma da Madeira.”

Antes do desfile, os pequenos foliões assistiram a momentos de animação no Jardim Municipal, com apresentações dos palhaços Axé e Fininho.