A autarquia de Câmara de Lobos ofereceu uma experiência imersiva, no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Criança, trazendo à região o Playnetário Educativo 360º, que durante quatro dias recebeu a visita de mais de 2.500 crianças do concelho.

Este ano, a comemoração do Dia da Criança em Câmara de Lobos foi estendida além da data oficial de 1 de junho, prolongando-se até ao dia 7 de junho. Durante este período, a autarquia instalou no pavilhão desportivo da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, um equipamento pedagógico inovador, o Playnetário Educativo 360º que proporcionou uma experiência educativa única às crianças do concelho.

O Playnetário Educativo 360º ofereceu uma viagem imersiva através do cinema, onde os filmes projetados em 360º envolveram o público com imagens e sons cativantes. Este ambiente estimulante facilita a concentração e a assimilação de conteúdos educativos, tornando a aprendizagem mais divertida e interativa. Entre os filmes exibidos, destacam-se produções sobre o sistema solar, a vida dos dinossauros e a biodiversidade marinha, que foram especialmente selecionados para enriquecer o conhecimento das crianças sobre o mundo que as rodeia.

Segundo a vereadora com o Pelouro da Educação e Juventude, Sónia Pereira, “a realização das atividades do projeto Playnetário Educativo 360º em Câmara de Lobos foi uma oportunidade única para as crianças explorarem novos horizontes e aprenderem de forma divertida e interativa. Esta iniciativa não surge de forma isolada, é fruto do nosso compromisso contínuo com a educação de qualidade e com o desenvolvimento integral dos nossos jovens.”

O Playnetário Educativo 360º consiste numa redoma insuflável gigante com capacidade para acolher grupos de até 60 alunos por sessão Os filmes educativos imersivos proporcionaram uma experiência enriquecedora e envolvente para todos os participantes. Além da projeção de filmes, o Playnetário ofereceu também atividades interativas e sessões de perguntas e respostas, permitindo que as crianças aprofundassem ainda mais os temas apresentados.

Esta iniciativa foi direcionada aos alunos das escolas do concelho, que visitaram o Playnetário durante o período letivo. As escolas envolvidas manifestaram grande entusiasmo e satisfação com a qualidade do projeto, destacando a importância de iniciativas deste género para o enriquecimento curricular e para a motivação dos alunos.

Este projeto envolveu um investimento de 5.099,58 euros.

Através de um comunicado, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos assegura que “continuará a investir em projetos que valorizem a educação e o bem-estar das crianças, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes, informados e preparados para os desafios do futuro”.