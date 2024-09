Mais de 10 mil pessoas abrangidas pela Estratégia Alimentar da Câmara do Funchal

A Estratégia Alimentar do Funchal (SEMEAR), um programa que contempla uma série de iniciativas junto do público em geral, já abrangeu “mais de 10 mil pessoas” desde 2023, ano da implementação do projeto que pretende promover uma alimentação saudável, sustentável e inclusiva.

O dado foi indicado ao JM pela Chefe da Divisão de Educação do Município funchalense, Cláudia Bilou, à margem da 4.ª Semana da Alimentação, que arrancou na segunda e decorrerá até esta sexta-feira no Largo da Restauração.

“A nossa avaliação é muito positiva”, sublinhou a responsável, observando que as mais de “10 mil pessoas são de todas as idades”, abarcando alunos de vários níveis de ensino, utentes de ginásios, centros comunitários, entre outras entidades. A 4.ª Semana da Alimentação deverá abarcar cerca de 1.500 pessoas, estando à sua disposição ‘workshops’, ‘showcookings’, palestras e até passeios.

Cláudia Bilou destacou ainda a satisfação da CMF pela “quantidade de parceiros que, ao longo desta caminhada, têm vindo a juntar-se ao município” no desenvolvimento de um projeto que resulta do compromisso assumido com projeto europeu ‘Food Trails’, sendo o Funchal uma das 11 cidades que o integram.

Um dos grandes objetivos deste projeto é fomentar a alimentação saudável, sustentável, inclusiva, e colocar as cidades no centro da transformação alimentar.

Outros desígnios não menos importantes do projeto passam pela criação de uma estratégia alimentar nas cidades ainda não tinha uma, bem como incentivar o consumo de alimentos da época e locais, recuperando ou mantendo tradições.