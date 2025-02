O PS-Madeira entende que é necessária uma ação concertada e uma estratégia adequada com vista a prevenir e combater o problema da violência doméstica e de género, na sua esmagadora maioria contra as mulheres. Essa ideia foi discutida, esta terça-feira, e anunciada num comunicado enviado às redações.

“Esta manhã, o grupo parlamentar do PS esteve reunido com o núcleo regional da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), tendo Paulo Cafôfo destacado o importante papel que a instituição tem nas questões da igualdade de género e de combate e prevenção da violência”, adiantou o partido.

Dizendo-se preocupado com o aumento dos casos de violência, o líder dos socialistas sublinhou que é fundamental que haja uma ação concreta para contrariar esta realidade. Paulo Cafôfo salientou que, na Assembleia Legislativa, o PS conseguiu fazer aprovar um projeto de resolução para que se dê prioridade na atribuição de habitação social às mulheres vítimas de violência, mas acrescentou que isso não basta.

“Nós queremos, enquanto Governo Regional, ter uma ação que possa passar por uma intervenção na educação, na parte social, mas também da Justiça e das forças de segurança”, disse, citado na mesma nota, alertando não só para o problema da violência física, mas também para outras variantes, como o ‘cyberbullying’ e a utilização da internet para a chantagem e a divulgação de imagens íntimas não consentidas.

“Este ‘cyberbullying’ relacionado com as relações amorosas é um tipo de violência que importa combater e isso fará parte do nosso Programa de Governo”, adiantou Paulo Cafôfo, apreensivo em relação à realidade da violência de género. “É preciso uma ação concreta, com uma estratégia adequada, mas com ações que possam fazer a diferença para salvaguardar vidas, porque estamos a falar de um terrorismo social que muitas vezes mata pessoas”, alertou.

Crítica à hipocrisia dos partidos sobre a paridade

Por outro lado, o presidente do PS-Madeira aproveitou para criticar os partidos que reivindicaram que a nova lei eleitoral contemplasse o respeito pela paridade, mas, acusou, depois não cumpriram esse desígnio nas listas de candidatos às Eleições Legislativas Regionais. Ao contrário, ressalvou, do PS, “que, mesmo sem a obrigatoriedade da lei, sempre cumpriu a questão da paridade nas suas listas”.

Cafôfo apontou aquilo que considera ser a “hipocrisia” de alguns partidos que, no Parlamento regional, defenderam a revisão da lei eleitoral, mas agora não aplicam a paridade, referindo-se em concreto ao PSD, JPP, Chega e CDS. “Não basta apregoar, é preciso praticar”, disse, considerando que, mesmo a lei não tendo aplicação já nestas eleições, “por uma questão de honestidade”, a paridade devia ser cumprida.

Aproveitou, aliás, para clarificar que a culpa de a nova lei eleitoral não se aplicar já nas próximas eleições não é do PS. “É por culpa do primeiro-ministro e do Presidente da República, que, num erro grosseiro na publicação das datas relativas à lei eleitoral e à convocação das eleições regionais antecipadas, não tiveram o cuidado – não sei se intencional ou não – de fazer com que a publicação desta lei fosse feita de forma correta e esta pudesse ser agora aplicada”, vincou.

Campanha positiva e com propostas realistas

A um outro nível, instado pelos jornalistas, Paulo Cafôfo adiantou que o PS irá fazer uma campanha pela positiva. “O PS é um partido que quer governar a Região e, para tal, nós distinguimo-nos de outros partidos que, de uma forma populista e demagógica, não saem do protesto ou da denúncia”, afirmou, explicando que o seu partido é crítico em relação à ação do Governo do PSD de Miguel Albuquerque, mas, mais do que isso, quer “governar para transformar a vida das pessoas e ajudá-las em questões como a habitação, a saúde e os rendimentos”.

“Teremos uma campanha pela positiva, com o anúncio de propostas realistas. Não vamos entrar num leilão de promessas a ver quem é que dá mais. É preciso que quem queira governar tenha um sentido de responsabilidade em relação àquilo que é possível executar e àquilo que não é possível executar de momento, estabelecendo prioridades e calendarizando compromissos com a população”, adiantou.

O líder socialista lembrou que este sábado realizar-se-á uma nova edição dos Estados Gerais, sobre a área social, e que, a 22 e 23 deste mês, terá lugar o congresso regional, que será um grande momento de mobilização e apresentação de ideias e propostas. Além disso, irá privilegiar o contacto de proximidade com as pessoas, passando uma mensagem de esperança, “porque a mudança na Região só será possível com o PS”. “Já se tentou e já se testou à direita soluções de Governo. Estamos a fazê-lo desde 2019, com a perda das maiorias absolutas. Já testámos tudo, com diversos partidos, e agora acho que é importante testar à esquerda, com o PS a liderar uma solução que garanta estabilidade e que, acima de tudo, estabeleça compromissos com as pessoas”, declarou.

Perante um regime que recorre à chantagem e instiga o medo, Paulo Cafôfo apelou ainda à coragem das pessoas para provocar a mudança, salientando que o voto é secreto. “As pessoas podem ser amedrontadas, mas, na altura do voto, nunca se esqueçam: ninguém está a ver em quem votam”, rematou, em tom de desafio.