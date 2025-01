Nos dias 17, 18 e 19 de janeiro de 2025, Torres Novas tornou-se o palco do Seminário Nacional Eco-Escolas, encontro que reuniu professores, técnicos e representantes de municípios de todo o território nacional.

Entre os participantes, marcaram presença “com grande entusiasmo” representantes do município da Ponta do Sol e representantes das escolas EB1/PE/Creche da Ponta do Sol, EB1/PE do Lombo dos Canhas e Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, mostrando que “também do lado mais verde da Madeira se semeiam ideias e práticas em prol de um mundo melhor”, refere em nota de imprensa um docente da EB1/PE/C da Ponta do Sol. As escolas do concelho que receberam a distinção de “Qualidade Ambiental” foram as escolas: Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, Infantário “Pirilampo Mágico” e EB1/PE do Carvalhal e Carreira, diploma relativo ao ano letivo 2023/2024, depois de feita a visita da equipa de avaliação do programa.

“Durante três dias, a agenda foi intensa e enriquecedora. Desde workshops dinâmicos a palestras inspiradoras, o seminário destacou boas práticas ambientais que estão a transformar escolas e comunidades. Exploraram temas como a transição energética, a economia circular e o papel da educação para a sustentabilidade. Mas mais do que isso, foi um espaço de troca de experiências e de inspiração, onde se reforçou a ideia de que as mudanças globais começam muitas vezes com pequenos passos locais”, descreve a mesma nota.

Mas o seminário não foi apenas sobre falar de problemas e soluções; foi também sobre criar laços e alianças. Nos corredores e intervalos entre sessões, os participantes trocaram ideias e contactos, desenhando pontes que prometem perdurar. Professores da Madeira, do continente e das ilhas dos Açores uniram-se em torno de um objetivo comum: preparar as novas gerações para serem cidadãs conscientes e ativas na construção de um futuro sustentável.

O coordenador Eco-Escolas refere ainda que Torres Novas foi, “sem dúvida, o lugar certo para acolher este evento”. “Num cenário envolvente, onde história e modernidade se cruzam, o seminário reforçou a ideia de que a educação ambiental é mais do que uma política escolar – é uma necessidade urgente que deve estar no centro de todas as decisões”, acrescenta.