Está a decorrer nos Açores o Congresso Internacional Comemorativo do 50.º Aniversário do 25 de Abril, que tem como pano de fundo ‘Meio século depois de Abril. A Revolução no espaço atlântico’, e que conta com a participação dos madeirenses Alberto João Jardim e Bernardo Martins.

O antigo presidente do Governo Regional da Madeira intervém hoje numa mesa redonda juntamente com o atual e ex-presidentes açorianos.

Ontem, Bernardo Martins, da Universidade da Madeira e antigo autarca de Machico, debruçou-se sobre a ‘Autonomia vs independência da Madeira (1974-75)’.

Saiba o que disse Martins, na edição impressa de hoje do JM, sobre as pretensões separatistas do Arquipélago da Madeira logo após a revolução.