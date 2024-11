Já estão escolhidos os representantes de Portugal que serão os “Heróis Globais da Esperança” de 2025, que inclui uma madeirense.

As duas representantes de Portugal no “Global Heroes of Hope 2025”, da American Cancer Society, são Fátima Escrivães (nomeada pelo Núcleo Regional do Norte) e Dilia Afonseca (nomeada pelo Núcleo Regional da Madeira).

Os “Heróis Globais da Esperança” simbolizam a luta e força de todos os doentes oncológicos, enquanto lidam com os aspetos físicos e emocionais da sua caminhada perante a doença, inspirando todos aqueles que foram diagnosticados. São, também, o rosto do Relay For Life, em português Um Dia Pela Vida.

O projeto Um Dia Pela Vida é uma iniciativa promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro no âmbito de um programa internacional da American Cancer Society. No mundo, cerca de 32 Nações já fazem parte deste projeto que a nível internacional é designado por Relay For Life.