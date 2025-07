A madeirense Catarina Silva venceu esta madrugada a edição de 2025 do concurso de beleza ‘Lady Miss Sudamerica Global Contest’, que decorreu no Peru.

A modelo insular representou Portugal, alcançando a primeira vitória lusa num evento desta natureza.

O concurso reúne três categorias distintas: Miss Sudamérica, Teen Miss Sudamérica e Lady Miss Sudamérica, sendo esta última considerada a mais importante do certame e a qual teve como vencedora a representante de Portugal.

Além do título principal, Catarina Silva foi ainda distinguida como a candidata com a face mais bonita e como a mais simpática do evento.

Ao todo, participaram 25 concorrentes oriundas de países da América, Europa, África e Ásia.

Segundo destacou a miss madeirense, o ambiente foi marcado pelo companheirismo, pela partilha e pela boa energia entre todas as participantes.