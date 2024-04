Madeirense António Costa Amaral segue como número três na lista da Iniciativa Liberal às eleições europeias

O madeirense António Costa Amaral, de 46 anos, é o número três da Iniciativa Liberal na corrida para o Parlamento Europeu, que vai a eleições no próximo dia 9 de junho.

O anúncio foi feito hoje através de uma nota enviada à redação, na qual é apresentado um pouco do currículo do liberal.

António Costa Amaral é engenheiro civil pelo Instituto Superior Técnico e MBA pelo IESE Business School e soma experiência na área da engenharia, mas também na consultadoria, em Espanha, e na direção de investimentos, em Angola.

Entrou para a Iniciativa Liberal em 2018 e foi eleito para o Conselho Nacional no mesmo ano, ao passo que, entre 2019 e 2022, foi vice-presidente do partido, supervisionando o Conhecimento e a coordenação do Gabinete de Estudos. Presentemente, é membro da Comissão Executiva da IL, com o pelouro da Política Internacional e desempenha o papel de International Officer.

Descrito como “um estratega prático”, este madeirense afirma adorar “desafios, especialmente aqueles considerados impossíveis”

“O candidato pela Madeira está no centro da preparação da Iniciativa Liberal para um impacto significativo nas Eleições Europeias de 2024”, garante ainda a mesma nota.

Recorde-se que a lista da IL às eleições europeias é encabeçada por João Cotrim Figueiredo.

“O manifesto assentará na ideia de que a Europa terá de ser o espaço privilegiado de Liberdade no Mundo. A Liberdade que, para a Iniciativa Liberal, é condição essencial para o desenvolvimento das sociedades, para o crescimento das economias e, sobretudo, para a realização das pessoas. Por isso, é fundamental não dar a Liberdade por adquirida. A iniciativa Liberal lutará por aprofundar a Liberdade nas suas quatro dimensões: a individual, a política, a económica e a social”, adita ainda a mesma nota.

“Acreditamos que a força da União Europeia é a força da união dos europeus, a qual será tanto maior quanto a Europa continuar a ser um espaço de Liberdade, Pax e Prosperidade”, finda

